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В Днепре коронавирус обнаружили у местного депутата

24 июня, 14:31

Руслан Ровик Руслан Ровик

В городе на лечении находятся более сотни людей

В Днепре коронавирус обнаружили у депутата городского совета.

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Об этом заявил мэр города Борис Филатов, сообщает 056.ua.

Сессия городского совета под руководством городского головы проходила на парковке у здания горсовета. Выступая перед депутатами, мэр призвал их придерживаться карантинных мер безопасности и заверил, что заболевший уже поправляется.

Между тем, по состоянию на утро 24 июня в городе официально подтвердили 493 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки инфекцию обнаружили у пяти человек.

При этом 374 заболевших уже поправились. На лечении находятся 119 пациентов, трое из них – в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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За время эпидемии COVID-19 в Днепре было зафиксировано 10 летальных случаев.

Стоит добавить, что за предыдущие сутки, 23 июня, Украина обновила антирекорд по числу заболевших коронавирусом – инфекцию обнаружили у 940 человек.

Отметим, что власти начинают говорить о начале второй волны коронавируса в Украине. Если в мае заболеваемость колебалась на уровне 300-500 человек в сутки, то в последнее время в Украине фиксируют новые антирекорды по числу зараженных. По словам чиновников, украинцы перестали соблюдать карантинные ограничения и это вызвало рост заболеваемости.

В связи с этим правительство решило жестко взяться за контроль над соблюдением противоэпидемических правил. В Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина – за неделю хотят провести 10 тысяч проверок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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