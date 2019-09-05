Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,84

В Днепре легковушка насмерть сбила пожилую женщину

5 сентября, 14:55

Смертельное ДТП произошло на проспекте Гагарина

В Днепре легковой автомобиль насмерть сбил пожилую женщину, которая перебегала дорогу в запрещенном месте. Об этом сообщает "Информатор".

Страшное ДТП произошло сегодня в 9:40 на проспекте Гагарина. Как рассказали очевидцы, Mazda 3 ехала на высокой скорости в сторону подстанции. Женщина перебегала дорогу в неположенном месте, и попала под колеса легковушки. Пешеход получила несовместимые с жизнью травмы – на вид ей около 70 лет.

После аварии по проспекту Гагарина временно перекрывали движение от улицы Абхазкой до Запорожского шоссе.

Напомним, ранее в Харькове произошло жуткое ДТП – легковой автомобиль сбил пожилую женщину. Спустя несколько часов 91-летняя пенсионерка погибла.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине произошли 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП Днепр женщина погибла наезд легковушка

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Санаторий" для Зайцевой: появились фото из места, куда отправили виновницу страшного ДТПХарьков
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
В Днепропетровской области обнаружили большую наркоплантацию: появились фото и видео
В Днепропетровской области обнаружили большую наркоплантацию: появились фото и видеоДнепр
В Кривом Роге произошло смертельное ДТП: после аварии одна из машин загорелась
В Кривом Роге произошло смертельное ДТП: после аварии одна из машин загореласьДнепр
В Днепропетровской области мать посадила на цепь сына с инвалидностью
В Днепропетровской области мать посадила на цепь сына с инвалидностьюДнепр
Виновницу ДТП на Сумской Зайцеву этапировали в колонию
Виновницу ДТП на Сумской Зайцеву этапировали в колониюХарьков

Новости партнеров

Loading...