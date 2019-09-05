В Днепре легковушка насмерть сбила пожилую женщину

В Днепре легковой автомобиль насмерть сбил пожилую женщину, которая перебегала дорогу в запрещенном месте. Об этом сообщает "Информатор".

Страшное ДТП произошло сегодня в 9:40 на проспекте Гагарина. Как рассказали очевидцы, Mazda 3 ехала на высокой скорости в сторону подстанции. Женщина перебегала дорогу в неположенном месте, и попала под колеса легковушки. Пешеход получила несовместимые с жизнью травмы – на вид ей около 70 лет.

После аварии по проспекту Гагарина временно перекрывали движение от улицы Абхазкой до Запорожского шоссе.

Напомним, ранее в Харькове произошло жуткое ДТП – легковой автомобиль сбил пожилую женщину. Спустя несколько часов 91-летняя пенсионерка погибла.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине произошли 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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