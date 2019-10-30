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В Днепре легковушку после ДТП занесло на тротуар: пострадал пешеход

30 октября, 15:06

Пешеход ждал сигнала светофора, чтобы перейти дорогу

В Днепре, где недавно произошел пожар со взрывом, на Набережной Победы столкнулись Skoda и Lada. Из-за сильного удара одну из легковушек занесло на тротуар, и она сбила мужчину. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло сегодня, 30 октября, недалеко от РК "Восход". Обе машины ехали в попутном направлении. Как рассказали свидетели, Skoda, двигаясь во втором ряду, начала перестраиваться, чтобы повернуть направо, но влетела в Lada, которая ехала в крайней правой полосе.

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Есть и другая версия – водитель Skoda сдавал назад и врезался в Lada. От удара последнюю легковушку вынесло на тротуар. Под колеса Lada попал пешеход, который ждал зеленый сигнал светофора, чтобы перейти дорогу.

В результате наезда мужчина получил переломы, ушибы и ссадины. Его забрала скорая помощь. Водитель Skoda сбежал с места аварии. На месте работают патрульные.

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Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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