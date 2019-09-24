В Днепре маршрутка столкнулась с грузовиком: пострадали 11 человек

На место прибыли пять бригад скорой помощи

В Днепре столкнулись КрАЗ и маршрутка с пассажирами в салоне. В результате пострадали 11 человек, сообщает Информатор.

По информации ведомства, инцидент произошел на на пересечении Запорожского шоссе и улицы Пушкина недалеко от остановки "Динамо" сегодня утром, 24 сентября.

По словам очевидцев, КрАЗ проехал на красный сигнал светофора, однако точную причину ДТП установит следователь. Предварительно, при столкновении в маршрутке оторвался один из поручней, а часть сидений сильно наклонилась вперед.

На место происшествия направили несколько экипажей патрульной полиции и пять бригад скорой помощи.

В автомобильной аварии пострадали 11 человек. Они получили травмы разной степени тяжести и сейчас находятся в больницах. Также известно, что большинство пострадавших доставили в городскую клиническую больницу №16.

Из-за ДТП движение транспорта сильно затруднено. Патрульные оградили место аварии и вызвали на место следователя по ДТП. В деталях случившегося будут разбираться правоохранители.

Напомним, в Коростышевском районе Житомирской области столкнулись два грузовика. Один из водителей попал в реанимацию.

Также сообщалось, что три человека пострадали при оформлении аварии в Киеве . На Дарницком мосту столкнулись Lexus и BMW. Повреждения машин были незначительные, патрульные составляли протокол. В это время в Lexus на полной скорости влетела еще одна машина – Hyundai.

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