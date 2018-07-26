В Днепре машина врезалась в столб, пострадали двое детей

В Днепре вечером 25 июля автомобиль Skoda Octavia врезался в электроопору и загорелся. В результате ДТП были травмированы двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Авария произошла на проспекте Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе города.

"Во время движения водитель легкового автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и совершил столкновение с электрической опорой. В результате столкновения произошло горение в моторном отсеке автомобиля", – говорится в сообщении.

После столкновения были травмированы двое детей: 2010 рождения, который был госпитализирован, а также 2001 года рождения, которого направили на амбулаторное лечение.

Напомним, 25 июля в Днепре произошла масштабная авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП пострадали женщина и ребенок, которые находилась в автомобиле "Lexus GX". Ребенка сразу госпитализировали, а женщину спасателям с помощью гидравлических ножниц пришлось вырезать из поврежденного автомобиля: ее также госпитализировали.

А 20 июля под Николаевом произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту Одесса – Гомель, и грузовика. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров получили ранения.

В тот же день в Житомирской области на трассе Киев – Чоп столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадали.