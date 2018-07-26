В Днепре машина врезалась в столб, пострадали двое детей

Вчера, 09:47

Одного из пострадавших детей госпитализировали

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В Днепре вечером 25 июля автомобиль Skoda Octavia врезался в электроопору и загорелся. В результате ДТП были травмированы двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Авария произошла на проспекте Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе города.

"Во время движения водитель легкового автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и совершил столкновение с электрической опорой. В результате столкновения произошло горение в моторном отсеке автомобиля", – говорится в сообщении.

После столкновения были травмированы двое детей: 2010 рождения, который был госпитализирован, а также 2001 года рождения, которого направили на амбулаторное лечение.

Напомним, 25 июля в Днепре произошла масштабная авария с участием трех автомобилейВ результате ДТП пострадали женщина и ребенок, которые находилась в автомобиле "Lexus GX". Ребенка сразу госпитализировали, а женщину спасателям с помощью гидравлических ножниц пришлось вырезать из поврежденного автомобиля: ее также госпитализировали.

А 20 июля под Николаевом произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту Одесса – Гомель, и грузовика. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров получили ранения.

В тот же день в Житомирской области на трассе Киев – Чоп столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадали.
ДТП, дети, днепр

Вы сейчас просматриваете новость "В Днепре машина врезалась в столб, пострадали двое детей". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: Информатор

Водитель Hummer, сбивший ребенка в Киеве, отказался сдать биоматериалы

Вчера, 02:03

Прокуратура Киева 26 июля через суд потребует отобрать соответствующие биоматериалы у него принудительно

Харьков

Обвиняемые. Дронов беспокоится о матери, а Зайцеву мучают головные боли. Фото: Л. Грубник

Дело ДТП в Харькове: пытка для Зайцевой и суд без потерпевших

25 Июля, 23:26

Елена Зайцева и Геннадий Дронов остались за решеткой еще на 60 суток
Загрузка...

Днепр

Фото из открытых источников

В Днепре пятеро мужчин избили пьяного подростка

25 Июля, 18:41

Неизвестные сломали 16-летнему школьнику челюсть

Другие регионы

Фото: "Про все"

В Черкассах под колесами легковушки погибли жена и ребенок полицейского

25 Июля, 16:44

Страшная авария произошла на перекрестке улиц Черновола и Чайковского
Загрузка...