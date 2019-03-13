В Днепре масштабный пожар унес жизнь мужчины
Пламя охватило 200 "квадратов" двухэтажного дома
В Днепре в двухэтажном нежилом доме произошел масштабный пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.
О пожаре спасателям стало известно 12 марта в 21:22. Как выяснилось, огонь охватил двухэтажный нежилой дом на улице Павлова в Чечеловском районе города. Прибывшие на место спасатели в 22:38 локализовали пожар, а в 23:35 его ликвидировали. Пламя успело уничтожить мусор, перекрытие и крышу дома на площади 200 "квадратов".
"На пожаре обнаружено тело без признаков жизни", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают правоохранители.
Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло более 450 человек. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стал значительно больше. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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