В Днепре масштабный пожар унес жизнь мужчины

Пламя охватило 200 "квадратов" двухэтажного дома

Фото: Pixabay

В Днепре масштабный пожар унес жизнь мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg 2019-03-13T10:58:00+02:00 Днепр Пламя охватило 200 «квадратов» двухэтажного дома

В Днепре в двухэтажном нежилом доме произошел масштабный пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

О пожаре спасателям стало известно 12 марта в 21:22. Как выяснилось, огонь охватил двухэтажный нежилой дом на улице Павлова в Чечеловском районе города. Прибывшие на место спасатели в 22:38 локализовали пожар, а в 23:35 его ликвидировали. Пламя успело уничтожить мусор, перекрытие и крышу дома на площади 200 "квадратов".

"На пожаре обнаружено тело без признаков жизни", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло более 450 человек. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стал значительно больше. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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