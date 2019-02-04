В Днепре мать-героиня родила четырнадцатого ребенка

В семье Ольги и Руслана Майгун семеро мальчиков и семь девочек

Фото: Родильное отделение перинатального центра 9-й больницы Днепра.

В Днепре мать-героиня родила четырнадцатого ребенка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/798/7bc/5c57987bced93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/798/7bc/5c57987bced93.jpg 2019-02-04T03:44:08+02:00 Днепр В семье Ольги и Руслана Майгун семеро мальчиков и семь девочек

В Днепре женщина родила четырнадцатого ребенка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило Родильное отделение перинатального центра 9-й больницы Днепра.

"Они поженились, когда им было 19 и 21. А сегодня Ольга готовится на выписку из нашего роддома с новорожденной Вирсавией, которая в семье 14 ребенок", – говорится в сообщении.

Сейчас в их семье 7 мальчиков (Степан, Тимофей, Сеня, Павел, Елисей, Руслан, Самуил) и 7 девочек (Евгения, Лия, Люба, Оля, Авигея, Тавифа, Вирсавия).

Также сообщается, что многодетная мама – Ольга Майгун с 2010 года имеет почетное звание "Мать – героиня", а глава семьи – мастер на все руки, кроме всей домашней мужской работы обучил мальчиков работать на станках.

Ранее в селе Глинное Ровенской области 45-летняя женщина родила 19-го ребенка. У Светланы Ковалевич – 11 девочек и 8 мальчиков.

Также мы писали о том, как трижды бабушка из Днепропетровской области в 39 лет родила десятого малыша.

Между тем, с каждым годом средний украинец становится все старше, а населения в стране становится все меньше, говорят данные Госслужбы статистики. По последним данным, численность населения Украины на 1 декабря 2018 года составляла 42,18 млн чел. Это на 208,8 тыс. чел. меньше, чем год назад. Прогнозы демографов неутешительны: через 10 лет нас может стать меньше еще на 3 млн чел.

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