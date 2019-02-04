В Днепре мать-героиня родила четырнадцатого ребенка
В семье Ольги и Руслана Майгун семеро мальчиков и семь девочек
В Днепре женщина родила четырнадцатого ребенка.
Об этом на своей странице в Facebook сообщило Родильное отделение перинатального центра 9-й больницы Днепра.
"Они поженились, когда им было 19 и 21. А сегодня Ольга готовится на выписку из нашего роддома с новорожденной Вирсавией, которая в семье 14 ребенок", – говорится в сообщении.
Сейчас в их семье 7 мальчиков (Степан, Тимофей, Сеня, Павел, Елисей, Руслан, Самуил) и 7 девочек (Евгения, Лия, Люба, Оля, Авигея, Тавифа, Вирсавия).
Также сообщается, что многодетная мама – Ольга Майгун с 2010 года имеет почетное звание "Мать – героиня", а глава семьи – мастер на все руки, кроме всей домашней мужской работы обучил мальчиков работать на станках.
Ранее в селе Глинное Ровенской области 45-летняя женщина родила 19-го ребенка. У Светланы Ковалевич – 11 девочек и 8 мальчиков.
Также мы писали о том, как трижды бабушка из Днепропетровской области в 39 лет родила десятого малыша.
Между тем, с каждым годом средний украинец становится все старше, а населения в стране становится все меньше, говорят данные Госслужбы статистики. По последним данным, численность населения Украины на 1 декабря 2018 года составляла 42,18 млн чел. Это на 208,8 тыс. чел. меньше, чем год назад. Прогнозы демографов неутешительны: через 10 лет нас может стать меньше еще на 3 млн чел.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре мать-героиня родила четырнадцатого ребенка". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один шанс на 200 миллионов: у пары из Австралии родились идентичные тройняшки
Иногда, чтобы не путать девочек, родители красят им ногти на ногах в разные цвета
68 лет совместной жизни: у семьи священника из Херсона – 20 внуков и 35 правнуков
Секретом долголетия Николая и Натальи их дети и внуки считают взаимную любовь и доброту ко всем окружающим
В Днепре бабушка троих внуков родила сына
Теперь в семье Герасимовых девять сыновей, трое дочерей и трое внуков