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В Днепре мужчина избил женщину прямо на улице: появилось видео

15 октября, 14:01

Семейная ссора переросла в жестокую драку

В Днепре мужчина прямо на улице избил женщину. Так закончилась семейная ссора, предполагают очевидцы.

На видео видно, как нападающий безжалостно избил ногами беззащитную женщину. Остановился обидчик только, когда к нему приблизился прохожий. После этого он просто ушел.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

Также сообщалось, что в Украине полиция запустит группы реагирования на случаи домашнего насилия, а также создаст общенациональную базу данных об уровне насилия в семье. Одновременно с введением подразделений, которые будут заниматься противодействием домашнему насилию, планируется также ввести общенациональную базу данных с системой синих, желтых и красных карточек – в соответствии с уровнем насилия в семье.

Кроме того, "Сегодня" писали о том, как украинские женщины борются с домашним насилием. Международная организация "Белая лента" (White Ribbon) была основана в 1991 году в Канаде, а ее представительства существуют в более чем 60 странах, включая Украину.

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