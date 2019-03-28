В Днепре на взятке попался начальник из миграционной службы

Хотел получить три тысячи у.е.

Взяточник из Днепра. Фото: СБУ.

В Днепре на взятке попался начальник из миграционной службы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ce8/bb0/5c9ce8bb02953.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ce8/bb0/5c9ce8bb02953.jpg 2019-03-28T17:30:00+02:00 Днепр Хотел получить три тысячи у.е.

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона разоблачили на взятке начальника одного из райотделов в Днепре Главного управления Государственной миграционной службы в Днепропетровской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что госслужащий требовал от местной жительницы три тысячи долларов за содействие в снятии ареста с недвижимого имущества. За указанную сумму злоумышленник обещал повлиять на принятие решения сотрудником правоохранительного органа, который является уполномоченным лицом на выполнение функций государства.

Злоумышленника задержали на рабочем месте после получения всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос об объявлении чиновнику подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, СБУ накануне выборов разоблачила агентурную сеть спецслужб России.

Кроме того, Сотрудники службы безопасности Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limіted.

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