В Днепре на взятке поймали полицейского

Старший следователь Нацполиции требовал от мужчины 2 тысячи долларов

Фото: СБУ.

В Днепре на взятке поймали полицейского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c32/a0c/5cac32a0c5ef3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c32/a0c/5cac32a0c5ef3.jpg 2019-04-09T08:41:00+03:00 Днепр Старший следователь Нацполиции требовал от мужчины 2 тысячи долларов

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старшего следователя Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, полицейский требовал от местного жителя 2 тысячи долларов США. За эти деньги чиновник обещал закрыть уголовное производство, начатое по факту ДТП с летальным исходом. Старшего следователя задержали на одной из улиц города при получении всей суммы взятки.

"Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование", – рассказали в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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