В Днепре на взятке поймали полицейского
Старший следователь Нацполиции требовал от мужчины 2 тысячи долларов
В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старшего следователя Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, полицейский требовал от местного жителя 2 тысячи долларов США. За эти деньги чиновник обещал закрыть уголовное производство, начатое по факту ДТП с летальным исходом. Старшего следователя задержали на одной из улиц города при получении всей суммы взятки.
"Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование", – рассказали в СБУ.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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