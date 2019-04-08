В Одессе разоблачен прокурор-взяточник: в деле "всплыло" оружие и бандиты

Прокурора уличили в связях с бандитами, которым он помогал выйти из под стражи

В Одессе разоблачен прокурор-взяточник: в деле "всплыло" оружие и бандиты 2019-04-08T16:06:00+03:00 Одесса Прокурора уличили в связях с бандитами, которым он помогал выйти из под стражи

Прокурор из Белгород-Днестровского в Одесской области, которого уличили в получении крупной взятки, вывел оперативников на тайник с огромным арсеналом оружия, а также стало известно о его связях с преступным миром.

Об этом сообщили на совместной пресс-службе представители Службы безопасности Украины, прокуратуры, и управления защиты экономики Нацполиции, сообщает "Думская".

Так, областной прокурор Олег Жученко отметил, что задержанный прокурор "покрывал" банду квартирных мошенников и делал все возможное, чтобы они вышли на свободу.

"Девять из десяти участников организованной преступной группировки находятся под стражей, главарь вышел по амнистии в 2014 году. Задержанный за взятку помогал оставшимся за решеткой выйти на свободу и вернуть конфискованное имущество и средства. Оперативникам удалось выйти на склад оружия, которое члены ОПГ как раз хотели перепрятать", – подчеркнул он.



































Также стало известно, что в помещениях, принадлежащих участникам банды, были обнаружены 12 гранат Ф-1, 17 гранат РГД-5, тротиловые шашки, семь реактивных противотанковых гранат РГД-22, восемь тротиловых шашек, электродетонаторы, подствольный гранатомет и так далее.

В свою очередь, начальник управления СБУ Александр Довженко заявил, что боеприпасы, скорее всего, поступили из зоны проведения операции Объединенных сил.

"Все в масле, такое ощущение, что только из ящиков. Уже в ближайшее время мы установим, где его списали. Скорее всего, это зона ООС, там это легче всего сделать", — сказал он.

Ранее в Киеве на взятке задержали двух работников одного из структурных подразделений Киевской городской государственной администрации. Они требовали и получили 500 долларов от лица с инвалидностью за содействие во внеочередном получении спецавтомобиля.

Также в Киеве правоохранители разоблачили на получении взятки и. о. начальника одного из территориальных отделов столичной Нацполиции.

А тем временем, руководителю ЛКП "Збыранка", требовавшему почти пять миллионов гривен, разрешают выйти на свободу за 405 тысяч.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

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