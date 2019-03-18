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В Днепре полицейские поймали "на горячем" квартирных воров

Сегодня, 14:40

Преступникам грозит до шести лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области.
В Днепре полицейские поймали "на горячем" квартирных воров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f90/9b4/5c8f909b4e425.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f90/9b4/5c8f909b4e425.jpg Днепр Преступникам грозит до шести лет лишения свободы

В Днепре полицейские "на горячем" задержали квартирных воров. Преступники попались, когда выносили из помещения украденные вещи. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, ограбление произошло ночью 16 марта на улице Александра Поля. О происшествии в полиции сообщила соседка. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала воров непосредственно в квартире. Ими оказались 24 и 29-летние местные жители.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 ("Кража"). Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о вручении им уведомления о подозрении и избрании меры пресечения. За кражу, соединенную с проникновением в жилище, ворам грозит лишение свободы на срок от 3-х до 6 лет", – отметили в Национальной полиции.

Напомним, недавно в Днепре спецподразделение полиции задержало опасную группировку поджигателей.

Также сообщали, что в центре Днепра полицейские со стрельбой задержали крымского криминального авторитета.

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Тег ограбление, Днепр, квартира, задержание, воры

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АВТОР:

Журавель Максим

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