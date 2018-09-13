В Днепре после дождя в многоэтажке затопило 20 квартир

Жильцы дома винят во всем коммунальщиков, которые провели ремонт крыши

Жильцы одной из многоэтажек в Днепре пожаловались, что после первого же осеннего дождя затопило как минимум 20 квартир – с потолков льет вода, а на полу собираются лужи. Люди уверены, что во всем виноваты коммунальщики, которые две недели назад чинили крышу.

"Пусть они посмотрят, откуда это льется в конце концов. 10 минут дождя", – предложила Анжелика Зализна, жительница одной из квартир.

По ее словам, после первого же дождя она вынесла из помещения 20 ведер воды, а лило даже с люстры.

"Вот эта вот вся стенка тоже вся мокрая была. Вчера это все отодвигали, вычерпывали воду, у меня тут просто обувь плавала", – добавила женщина.

Как стало известно, вода с девятого этажа добралась до пятого, пострадали около 20 квартир.

"Видно по ламинату, что полностью весь вздулся. Воды было по щиколотку", – показала невольная жертва осадков.

В свою очередь, жительница другой квартиры, Наталья Скотар, добавила, что в доме лишь недавно заменили лифт, и чтобы вода не затопила его, пришлось отводить воду в сторону.

Кроме того, жители дома уже вторые сутки сидят без электричества – дождь намочил все кабеля и счетчики.

"У нас мокрые электрощитовые, свет нам не обещают, ни завтра, ни послезавтра, пока все не высохнет", – призналась днепрянка Юлия Третьякова.

Жители дома убеждают, что все было хорошо, пока коммунальщики не взялись за починку крыши – из водосточной трубы сотрудники аварийной службы вытащили мусор.

"Мы не просили делать этот ремонт, все было нормально, никто не вызывал никаких ремонтников. Они ее залили полностью смолой, то есть вода стояла на крыше", – возмутилась горожанка Екатерина Пилипенко.

Между тем, в городском департаменте жилищного хозяйства убеждают, что ремонт крыши был плановым, а засорить сливную канализацию подрядчики не могли.

"Выполняется такой вид работ, как проверка ливнестоков самих. И объект бы этот не приняли, если бы проверка эта не произошла. Как правило его проливают, если нет дождя... И смотрите, опять, чем забили?" – заверил Владислав Грицай, глава городского департамента жилищного хозяйства.

Сами коммунальщики утверждают, что бросить в трубу мусор мог кто угодно, и советуют жителям застраховать имущество. В свою очередь, жильцы многоэтажки с надеждой получить хоть какую-то компенсацию готовы подавать судебный иск.

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