Сильные ливни вызвали "потоп" в Запорожье: появились фото и видео

Сегодня, 16:11

Многие улицы города стали "реками", а в некоторых многоэтажках вода проникала во все квартиры

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Мощные ливни и непогода в Запорожье, которые пришли в город 10 сентября и продолжились в ночь на 11 сентября, превратили некоторые улицы города в реки и устроили "потоп" нескольких районов города.

Так, пользователи Facebook-сообщества "Автоканал Запоріжжя" предупредили, что проезд по некоторым улицам практически невозможен.

В качестве примера были опубликованы фото с улицы Тюленина, на которой поток воды на трассе по-настоящему напоминал полноводную горную реку.


Фото: Facebook/Автоканал Запоріжжя

Фото: Facebook/Автоканал Запоріжжя

Фото: Facebook/Автоканал Запоріжжя

Фото: Facebook/Автоканал Запоріжжя

Фото: Facebook/Автоканал Запоріжжя

При этом подобная картина наблюдалась в нескольких районах города. Проезжая подтопленные дороги, автомобили глохли на ходу, а по городу участились аварии.

Журналисты местного телеканала ТВ5 сняли видео, на котором запечатлели последствия непогоды.

Кроме того, в запорожском микрорайоне Бабурка во время ливня водой затопило один из подъездов многоэтажки по улице Воронежской – вода текла с верхних этажей и затекала во все квартиры.

Жильцы дома в соцсетях признались, что ждать аварийную службу им пришлось более четырех часов, а за это время вода добралась до нижних этажей.

Напомним, ранее во Львове прошел сильный ливень и затопил полгорода. Тогда в центре города улицы были затоплены мутной водой с песком, который должны были использовать для ремонта.

Кроме того, мощный ураган прошел в Хмельницком. Всего за полчаса стихия повалила полсотни деревьев, обесточила улицы, а дороги города превратила в реки.

А ранее в Одессе после мощного ливня Таможенная площадь города была залита грязью, которую туда смыло по Деволановскому спуску.
Запорожье, потоп, непогода, ливень

Вы сейчас просматриваете новость "Сильные ливни вызвали "потоп" в Запорожье: появились фото и видео ". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

В Запорожье прямо на остановке вспыхнул трамвай: опубликованы фото

Вчера, 18:42

Вагон трамвая загорелся на остановке "Тепличная"

Запорожье

Фото: Первый запорожский

В Запорожье на дамбе ДнепроГЭС произошло сразу два ДТП: появились фото и видео

Вчера, 17:50

В результате одной из аварий в больнице оказались два человека
Загрузка...

Запорожье

Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

В Запорожье ночью произошел пожар в жилой многоэтажке

Вчера, 16:04

Огонь вспыхнул на балконе 9-го этажа и перекинулся на соседнюю квартиру

Днепр

Поваленные деревья и разбитые автомобили: в Днепре прошла буря

Вчера, 13:24

Из-за непогоды в городе было парализовано движение трамваев и троллейбусов
Загрузка...