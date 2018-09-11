Сильные ливни вызвали "потоп" в Запорожье: появились фото и видео

Многие улицы города стали "реками", а в некоторых многоэтажках вода проникала во все квартиры

Мощные ливни и непогода в Запорожье, которые пришли в город 10 сентября и продолжились в ночь на 11 сентября, превратили некоторые улицы города в реки и устроили "потоп" нескольких районов города.

Так, пользователи Facebook-сообщества "Автоканал Запоріжжя" предупредили, что проезд по некоторым улицам практически невозможен.

В качестве примера были опубликованы фото с улицы Тюленина, на которой поток воды на трассе по-настоящему напоминал полноводную горную реку.











Фото: Facebook/Автоканал Запоріжжя

Фото: Facebook/Автоканал Запоріжжя

Фото: Facebook/Автоканал Запоріжжя

Фото: Facebook/Автоканал Запоріжжя

Фото: Facebook/Автоканал Запоріжжя

При этом подобная картина наблюдалась в нескольких районах города. Проезжая подтопленные дороги, автомобили глохли на ходу, а по городу участились аварии.

Журналисты местного телеканала ТВ5 сняли видео, на котором запечатлели последствия непогоды.

Кроме того, в запорожском микрорайоне Бабурка во время ливня водой затопило один из подъездов многоэтажки по улице Воронежской – вода текла с верхних этажей и затекала во все квартиры.

Жильцы дома в соцсетях признались, что ждать аварийную службу им пришлось более четырех часов, а за это время вода добралась до нижних этажей.

Напомним, ранее во Львове прошел сильный ливень и затопил полгорода. Тогда в центре города улицы были затоплены мутной водой с песком, который должны были использовать для ремонта.

Кроме того, мощный ураган прошел в Хмельницком. Всего за полчаса стихия повалила полсотни деревьев, обесточила улицы, а дороги города превратила в реки.

А ранее в Одессе после мощного ливня Таможенная площадь города была залита грязью, которую туда смыло по Деволановскому спуску.