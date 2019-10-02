СБУ разоблачила двоих "минеров" в Киеве и Николаеве

Один из подозреваемых оказался студентом, а второй - обвиняемым в судебном процессе

/ Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила двоих телефонных "минеров", которые сообщили о взрывчатке в помещениях Киева и Николаева. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Так, в столице сотрудниками СБУ, Нацполиции и местной прокуратуры установили и задержали "телефонного террориста", который на протяжении года сделал несколько неправдивых сообщений о минировании Оболонского районного суда.

Как выяснилось, подозреваемый – киевлянин, который ранее уже был судим за квартирные кражи. Он сообщал о взрывчатке именно в те дни, когда в суде должны были рассматривать обвинительный акт по его делу. Сообщая о взрывчатке, злоумышленник надеялся отсрочить вынесение приговора.

Судебная фоноскопическая экспертиза установила, что злоумышленник сделал как минимум четыре неправдивых сообщения о минировании. Для каждого звонка он использовал новый телефон и разовую сим-карту, от которых избавлялся сразу же после "минирования".

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Задержанному уже сообщили о подозрении по статье "заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Кроме того, "телефонному террористу" придется компенсировать расходы учреждений, которые понесли ущерб от его противоправных действий.

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Еще одного "минера" сотрудники СБУ разоблачили в Николаеве: там анонимный респондент сообщал о взрывчатке, заложенной в помещении одного из местных вузов.

В учебное заведение сразу же выехали оперативники Службы безопасности, Нацполиции и специалисты взрывотехнической службы. Никаких опасных устройств или веществ стражи порядки не обнаружили, а злоумышленника выявили по горячим следам – им оказался студент, который решил "отомстить" родственнику, с телефона которого и делал звонок.

Псевдоминер был задержан, а стражи порядка открыли уголовное производство. Сейчас задержанному готовятся сообщить о подозрении и избрать ему меру пресечения.

В конце прошлой недели полицейские два дня подряд получали анонимные сообщения о массовых заминированиях. 19 сентября пришлось перепроверить на наличие взрывчатки более полусотни объектов в Киеве: это 11 детсадов, 8 медучреждений, 20 жилых домов, 22 ТРЦ, мосты и госучреждения. Аналогичное сообщение поступило 20 сентября — и снова для проверок пришлось привлекать кинологов, взрывотехников, киберполицию, поскольку письма с угрозами поступали на электронную почту. К счастью, опасных предметов не обнаружили, но, увы, не нашли и "минеров". Еще одно подобное происшествие произошло в Деснянском районе — тут по телефону заминировали всю улицу Бальзака. Злоумышленника по­­лицейские вычислили.

Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

Новости "Сегодня" ранее уже писали, что в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

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