СБУ разоблачила двоих "минеров" в Киеве и Николаеве

Служба безопасности Украины разоблачила двоих телефонных "минеров", которые сообщили о взрывчатке в помещениях Киева и Николаева. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.
Так, в столице сотрудниками СБУ, Нацполиции и местной прокуратуры установили и задержали "телефонного террориста", который на протяжении года сделал несколько неправдивых сообщений о минировании Оболонского районного суда.
Как выяснилось, подозреваемый – киевлянин, который ранее уже был судим за квартирные кражи. Он сообщал о взрывчатке именно в те дни, когда в суде должны были рассматривать обвинительный акт по его делу. Сообщая о взрывчатке, злоумышленник надеялся отсрочить вынесение приговора.
Судебная фоноскопическая экспертиза установила, что злоумышленник сделал как минимум четыре неправдивых сообщения о минировании. Для каждого звонка он использовал новый телефон и разовую сим-карту, от которых избавлялся сразу же после "минирования".
Задержанному уже сообщили о подозрении по статье "заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
Кроме того, "телефонному террористу" придется компенсировать расходы учреждений, которые понесли ущерб от его противоправных действий.
Еще одного "минера" сотрудники СБУ разоблачили в Николаеве: там анонимный респондент сообщал о взрывчатке, заложенной в помещении одного из местных вузов.
В учебное заведение сразу же выехали оперативники Службы безопасности, Нацполиции и специалисты взрывотехнической службы. Никаких опасных устройств или веществ стражи порядки не обнаружили, а злоумышленника выявили по горячим следам – им оказался студент, который решил "отомстить" родственнику, с телефона которого и делал звонок.
Псевдоминер был задержан, а стражи порядка открыли уголовное производство. Сейчас задержанному готовятся сообщить о подозрении и избрать ему меру пресечения.
В конце прошлой недели полицейские два дня подряд получали анонимные сообщения о массовых заминированиях. 19 сентября пришлось перепроверить на наличие взрывчатки более полусотни объектов в Киеве: это 11 детсадов, 8 медучреждений, 20 жилых домов, 22 ТРЦ, мосты и госучреждения. Аналогичное сообщение поступило 20 сентября — и снова для проверок пришлось привлекать кинологов, взрывотехников, киберполицию, поскольку письма с угрозами поступали на электронную почту. К счастью, опасных предметов не обнаружили, но, увы, не нашли и "минеров". Еще одно подобное происшествие произошло в Деснянском районе — тут по телефону заминировали всю улицу Бальзака. Злоумышленника полицейские вычислили.
Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:
Новости "Сегодня" ранее уже писали, что в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.
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