В Днепре произошли сразу две аварии: город сковала километровая пробка

В Днепре, где недавно легковушка с тремя детьми врезалась в столб, на одном участке улицы Марии Лисиченко произошли два ДТП. Из-за аварий образовалась километровая пробка, сообщает "Информатор".

Первыми столкнулись Ford с полуприцепом и Chevrolet. Как выяснилось, Ford ехал по улице в сторону Калиновой, а напротив двигался Chevrolet. На повороте водитель последнего не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где "в лоб" врезался в микроавтобус. Буквально через пару минут на этом же месте столкнулись Chevrolet и Chery. Оба объезжали место аварии и не разминулись на полосе.

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В результате первого ДТП пострадала женщина. Она очень перенервничала и обратилась к медикам, чтобы убедиться, что серьезных травм не получила. Во второй аварии пострадавших нет.

На месте работает патрульный экипаж, выставлен регулировщик, который контролирует ситуацию на дороге.

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Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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