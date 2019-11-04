В Днепре произошли сразу две аварии: город сковала километровая пробка

В Днепре, где недавно легковушка с тремя детьми врезалась в столб, на одном участке улицы Марии Лисиченко произошли два ДТП. Из-за аварий образовалась километровая пробка, сообщает "Информатор".
Первыми столкнулись Ford с полуприцепом и Chevrolet. Как выяснилось, Ford ехал по улице в сторону Калиновой, а напротив двигался Chevrolet. На повороте водитель последнего не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где "в лоб" врезался в микроавтобус. Буквально через пару минут на этом же месте столкнулись Chevrolet и Chery. Оба объезжали место аварии и не разминулись на полосе.
В результате первого ДТП пострадала женщина. Она очень перенервничала и обратилась к медикам, чтобы убедиться, что серьезных травм не получила. Во второй аварии пострадавших нет.
На месте работает патрульный экипаж, выставлен регулировщик, который контролирует ситуацию на дороге.
Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.
Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.
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