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На Буковине столкнулись две легковушки: пострадали маленькие дети

1 июля, 18:04

Водитель Volswagen Passat В5 выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW-X5

Фото: Нацполиция

На Буковине, на объездной дороге Черновцов, возле села Магала произошло столкновение двух автомобилей.

Как оказалось, 32-летний водитель Volswagen Passat В5 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW-X5. Во время дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель Volswagen и две пассажирки внедорожника в возрасте 7 месяцев и 5 лет. У мужчины медики диагностировали сотрясение головного мозга, а у девочек – легкие телесные повреждения.

Напомним, недавно на автодороге Стрый-Знаменка возле села Малиничи в Хмельницком районе столкнулись два легковых автомобиля – ВАЗ 21099 и Chevrolet Aveo. В аварии пострадали шесть человек.


Как сообщалось ранее, за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек. Копы подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились.

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Тег авария, ДТП, дети, буковина

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