В Днепре столкнулись микроавтобус и легковушка: два человека погибли

В Днепре грузовой микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло сегодня около 11:45 на Южном мосту. Столкнулись грузовой микроавтобус "Opel" и легковой автомобиль "Skoda". На месте столкновения погибли водитель "Skoda" 1985 года и пассажир 1992 года рождения.

"Сейчас на месте ДТП работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – отметили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.