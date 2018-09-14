Смертельное ДТП в Херсонской области: столкнулись микроавтобус и легковушка

Сегодня, 11:13

В результате аварии один человек погиб, четверо пострадали


Фото: ГУНП в Херсонской области

Фото: ГУНП в Херсонской области

Фото: ГУНП в Херсонской области

На выезде из Геническа в Херсонской области столкнулись микроавтобус и легковушка. Один человек погиб, четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло 13 сентября около 14:00 возле железнодорожного вокзала. Столкнулись автомобиль "Mercedes Vito" под управлением 45-летнего жителя Черкасской области и автомобиль "ВАЗ-2101", за рулем которого находился 46-летний житель Киевской области.

"По предварительным данным водитель "ВАЗ" двигался в правом ряду и начал осуществлять разворот. В это время в него въехал "Mercedes ", который двигался позади в попутном направлении в левой полосе", – отметили в полиции.

В результате ДТП водителя и пассажиров автомобиля "ВАЗ" с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в больницу. Один из пострадавших в реанимационном отделении скончался.

"Предварительная правовая квалификация события – ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Полиция выясняет все обстоятельства ДТП", – добавили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП. 

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.
ДТП, столкновение, легковушка, пострадавшие, микроавтобус, погибший, геническ, Херсонская область

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: ПроБердянск

В Бердянске копы стали участниками тройного ДТП: опубликованы фото

Сегодня, 11:14

В столкновении сошлись ВАЗ, полицейский Chevrolet Niva, и Daewoo Nexia

Происшествия

Фото: Информатор

Возле НАУ пьяный таксист врезался в маршрутку и вылетел на колеи трамвая

Сегодня, 10:17

В крови у водителя было 2,50 промилле
Загрузка...

Другие регионы

Фото: ГУНП в Полтавской области

На трассе Киев - Харьков произошло тройное ДТП: есть погибший

Вчера, 17:18

Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте аварии

Днепр

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Днепропетровской области автомобиль сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе

Вчера, 16:26

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство
Загрузка...