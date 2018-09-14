Смертельное ДТП в Херсонской области: столкнулись микроавтобус и легковушка

В результате аварии один человек погиб, четверо пострадали

На выезде из Геническа в Херсонской области столкнулись микроавтобус и легковушка. Один человек погиб, четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло 13 сентября около 14:00 возле железнодорожного вокзала. Столкнулись автомобиль "Mercedes Vito" под управлением 45-летнего жителя Черкасской области и автомобиль "ВАЗ-2101", за рулем которого находился 46-летний житель Киевской области.

"По предварительным данным водитель "ВАЗ" двигался в правом ряду и начал осуществлять разворот. В это время в него въехал "Mercedes ", который двигался позади в попутном направлении в левой полосе", – отметили в полиции.

В результате ДТП водителя и пассажиров автомобиля "ВАЗ" с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в больницу. Один из пострадавших в реанимационном отделении скончался.

"Предварительная правовая квалификация события – ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Полиция выясняет все обстоятельства ДТП", – добавили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.