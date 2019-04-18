Неизвестные бросили "коктейль Молотова" в дом депутата горсовета в Ровенской области

На тот момент в спальне находился депутат с женой, а в другой комнате – дочь с ребенком

Фото: zhartun.me.

Неизвестные 18 апреля ночью бросили бутылку с зажигательной смесью в дом депутата Костопольского городского совета, доцента Ровенского государственного гуманитарного университета Игоря Семещука в городе Костополь. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области.

Неизвестные подъехали к дому на автомобиле и бросили "коктейль Молотова" в окно.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что бутылка повредила оконное стекло в спальне, однако не загорелась.

На тот момент в спальне находился депутат с женой, а в другой комнате – дочь с ребенком.

Изъятая емкость, которая частично разбилась, отправили для проведения исследования в Ровенской научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

По факту покушения на умышленное повреждение имущества путем поджога полицейские начали досудебное расследование по части 2 статьи 15 и 194 Уголовного кодекса.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершенному преступлению.

Напомним, в центре Одессы "коктейлем Молотова" подожгли припаркованный внедорожник Toyota.

В прошлом году в Ровно горели два автомобиля. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора" Романа Коваля.

Ранее мэр города Дубно Ровенской области сообщил в полицию, что неизвестные пытались поджечь его гаражное помещение. В ту же ночь в Ровно подожгли дверь квартиры, где находился депутат облсовета.

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