В Днепре в пожаре погиб ребенок и двое взрослых

Сегодня, 10:29

Возгорание произошло в однокомнатной квартире на втором этаже пятиэтажки

Фото: 56nv.ru
Фото: 56nv.ru

В ночь на субботу, 3 ноября, в Днепре произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на втором этаже в квартире, в результате которого погибли три человека, один из которых ребенок. Об этом сообщает ГСЧС.

"3 ноября в 00:25 в Службу спасения "101" города Днепр поступило сообщение о пожаре, который произошел в Чечеловском районе на улице Рабочая. Пожар возник в однокомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Горели домашние вещи в комнате на площади 2м2", – говорится в сообщении.

Подразделения ГСЧС локализировали пожар в 00:51, а ликвидировали его в 01:01.

В результате происшествия погибли двое взрослых и один ребенок, еще одного пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу.

Правоохранители устанавливают данные о погибших и причины возгорания.

Ранее в Харьковской области из огня спасли троих пенсионерок. Пожар вспыхнул в многоэтажном доме и охватил 30 квадратных метров площади.

Напомним, недавно в Житомирской области во время пожара на предприятии, которое занимается производством древесного угля, погибли два человека.

Также мы уже писали о том, что в Украине с начала 2018 года в результате пожаров погибли 1326 человек. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 1113 украинцев. Как отмечают спасатели, причинами пожаров чаще всего оказываются небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.
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