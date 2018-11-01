Пожар на трассе в Ровенской области: столкнулись три машины, погибли люди

Сегодня, 19:50

Дорогу не поделили две легковушки и грузовик, два человека получили смертельные травмы

Фото: bst.bratsk.ru
Фото: bst.bratsk.ru

Сообщение о смертельном ДТП в Ровенской области в полицию поступило сегодня, первого ноября, около 18 часов.

"На автодороге Киев – Ковель – Ягодин, возле поселка Клесов столкнулись два легковых автомобиля и грузовой, вследствие чего возник пожар. В дорожной аварии погибли два человека", – сообщают в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты, группа быстрого реагирования, патрульные полицейские, спасатели и медики.

Движение на данном участке дороги затруднено.

Ранее на трассе Киев – Чоп в Ровенской области после ДТП пылал грузовик DAF с тягачом, на "борту" которого было несколько новеньких легковушек.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек,  пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП. 

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДДПо его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.
ДТП, пожар, машины, медики

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Источник:

"Сегодня"

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