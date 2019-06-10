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В Днепре в СИЗО нашли мертвого полицейского

10 июня, 16:08

Копы устанавливают обстоятельства смерти мужчины

Фото: Журавель Максим, "Сегодня"
Фото: Журавель Максим, "Сегодня".

В Днепре в изоляторе временного содержания нашли мертвого полицейского. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, инцидент произошел сегодня утром в изоляторе временного содержания на улице Ермоловой в районе 12 Квартала. Тело 35-летнего полицейского Руслана Матко обнаружили в комнате отдыха. Рядом с ним лежало табельное оружие.

Фото: ГУНП в Днепропетровской области 

Местная пресса пишет, что, по предварительной информации, смерть могла наступить от пулевого ранения.

"Сейчас проводится проверка этой ситуации. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Будет открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины. Мы соболезнуем родителям погибшего полицейского", — сообщили "Сегодня" в отделе коммуникации Нацполиции области.

Напомним, недавно в Киеве правоохранители завершили расследования убийства подполковника полиции.

Также сообщалось, что в Одессе стражи порядка задержали мужчину, который нанес полицейскому ножевое ранение.


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Тег Днепр, СИЗО, тело, полицейский

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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