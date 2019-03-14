В Днепре в студенческом парке нашли труп мужчины
Причину смерти устанавливают правоохранители
В Днепре в студенческом парке горожане нашли труп мужчины. На место сразу прибыла полиция и "скорая" помощь. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в отделе коммуникации Патрульной полиции в Днепропетровской области.
Как стало известно, инцидент произошел утром 13 марта в парке Днепровского национального университета им. Олеся Гончара. Причина смерти на данный момент неизвестна, однако следов насилия на теле мужчине не обнаружено.
"Патрульные получили сообщение о неопознанном трупе в парке. Они оперативно прибыли на место – там уже работала "скорая" помощь. Врачи сообщили, что мужчина находится без признаков жизни, следов насильственной смерти не обнаружено", – отметили в отделе коммуникации Патрульной полиции области.
На место копы вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего установления деталей случившегося.
Напомним, недавно в Кривом Роге парень до смерти забил приятеля огнетушителем.
Также мы сообщали, что в Кривом Роге во дворе частного дома обнаружили пять трупов. Предполагаемые убийцы задержаны.
Кроме того, ранее в Днепре возле Гидропарка спасатели выловили тело женщины. Тело находилось на расстоянии трех метров от берега.
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