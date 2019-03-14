В Днепре в студенческом парке нашли труп мужчины

Причину смерти устанавливают правоохранители

Фото: dp.informator.ua.

В Днепре в студенческом парке нашли труп мужчины Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a4b/708/5c8a4b708213f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a4b/708/5c8a4b708213f.jpg 2019-03-14T14:44:00+02:00 Днепр Причину смерти устанавливают правоохранители

В Днепре в студенческом парке горожане нашли труп мужчины. На место сразу прибыла полиция и "скорая" помощь. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в отделе коммуникации Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, инцидент произошел утром 13 марта в парке Днепровского национального университета им. Олеся Гончара. Причина смерти на данный момент неизвестна, однако следов насилия на теле мужчине не обнаружено.

"Патрульные получили сообщение о неопознанном трупе в парке. Они оперативно прибыли на место – там уже работала "скорая" помощь. Врачи сообщили, что мужчина находится без признаков жизни, следов насильственной смерти не обнаружено", – отметили в отделе коммуникации Патрульной полиции области.

На место копы вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего установления деталей случившегося.

Напомним, недавно в Кривом Роге парень до смерти забил приятеля огнетушителем.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге во дворе частного дома обнаружили пять трупов. Предполагаемые убийцы задержаны.

Кроме того, ранее в Днепре возле Гидропарка спасатели выловили тело женщины. Тело находилось на расстоянии трех метров от берега.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.