В Днепре в три раза подорожает проезд

Сегодня, 06:35

Горожанам придется забыть о самом низком тарифе в стране

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Днепре с 5 августа практически в три раза подорожает проезд в наземном и подземном городском электротранспорте. Горожанам придется забыть о самом низком тарифе в стране: сейчас за проезд в трамваях и троллейбусах платят 1,5 грн, а в метро — 2 грн. 

На днях в горисполкоме приняли решение, согласно которому платить за проезд днепряне будут 4 грн во всех видах электротранспорта.

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Также в КП "Днепровский электротранспорт" сообщили, во сколько обойдется проездной билет длительного пользования: так, на двух видах транспорта можно безлимитно кататься целый день за 10 грн, неделю — за 60 грн, а за месяц поездок нужно будет заплатить 220 грн.

Студентам и ученикам, которые пользуются одним видом транспорта придется заплатить 110 грн в месяц, а если двумя — 130 грн.

Напомним, в Одессе за 60 млн евро купят новые трамваи и запустят скоростной маршрут.

Также мы писали, что в Запорожье прибыли подержанные трамваи из Евросоюза.
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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