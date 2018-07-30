В Запорожье прибыли подержанные трамваи из Евросоюза

Сегодня, 15:40

Каждый трамвай из прошлого века обошелся в 2,3 млн грн

Фото: пресс-служба мэрии Запорожья
Фото: пресс-служба мэрии Запорожья

В Запорожье привезли первые трамваи, купленные почти за 2,3 млн грн за штуку в странах Евросоюза. Как сообщает пресс-служба мэрии, эти трамваи уже были в эксплуатации и через некоторое время выйдут на маршруты города.

Запорожские транспортники планируют покрасить их в цвета, которые используются в муниципальном транспорте. Также вагоны будут адаптированы к местной колее и окончательно приведены в порядок и проверены.

Все работы будут проведены за счет поставщика из Днепра. По данным системы электронных закупок "Прозорро", эти трамваи фирмы Tatra, модель KT4D, произведены не раньше 1980 года выпуска и переоборудованы уже в 90-х. Всего будет закуплено 12 таких трамваев за более чем 27 миллионов гривен. 

Напомним, ранее в Запорожье двое злоумышленников вломились в научный центр и попытались разобрать дорогое оборудование, чтобы продать его на металлолом.

А перед этим чиновники в Днепре объявили войну пунктам приема металлолома, куда вандалы сдают ворованные крышки канализационных люков, кабель и моторы лифтов.
транспорт, трамвай, Запорожье

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Источник:

"Сегодня"

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