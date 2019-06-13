В Днепре во временном изоляторе появились инспекторы по правам человека

Инспекторам расскажут, как соблюдать права задержанных

Инспекторам расскажут, как соблюдать права временно задержанных. Фото: М. Журавель, Сегодня

В Днепре заработал первый в Украине тренировочный центр, в котором будут проходить подготовку инспекторы по соблюдению прав человека. Его главная задача — развитие новых методов работы персонала изоляторов временного содержания.

Функционировать он будет на базе программы Custody Records: теперь информация о задержанных будет храниться не на бумаге, а в электронной базе. В изоляторе задержанных будут опрашивать, чтобы выяснить, насколько профессиональными были действия правоохранителей и не нарушили ли стражи порядка права человека во время задержания.

Если выявят недочеты, информацию передадут в прокуратуру. Корреспондент "Сегодня" побывал в тренинговом центре и узнал, как будет работать новая структура.

ПОД ЗАПИСЬ.

Попадая в изолятор временного содержания, человек оказывается под наблюдением сразу нескольких камер. Их цель — фиксировать происходящее и оберегать задержанных от неправомерных действий полицейских, а полицейских, в свою очередь, — от безосновательных обвинений в превышении полномочий.

После того как временно задержанный человек оказывается в изоляторе, с ним так называемый custody officer (инспектор по соблюдению прав человека) проведет интервью. В ходе беседы у задержанного узнают, применялась ли к нему какая-либо физическая сила, которая могла иметь противозаконный характер (например, еще в районном отделении полиции подозреваемого в преступлении могли избить или нарушать его какие-либо права).

После этого инспектор выяснит, есть ли у человека какие-то заболевания, необходимо ли ему предоставить медпомощь или консультацию адвоката. При этом вся информация, включая интервью, будет фиксировать на видео- и аудионосители, которые впоследствии останутся в электронной базе и будут доступны при необходимости.

"Целью проекта является внедрение новых методов сотрудничества полиции и задержанного. Система дает возможность удаленно контролировать соблюдение прав задержанных. Техническое оборудование, процедуры контроля, круглосуточная видеофиксация данных и удобный способ внесения и обработки информации позволяет отслеживать все действия по отношению к задержанным во время их пребывания в изоляторе временного содержания", — рассказал замначальника Национальной полиции Украины Константин Бушуев.

МОДЕЛЬ.

При создании Центра в Днепре за основу взяли британскую модель электронной фиксации действий, которые происходят с задержанным лицом. В Великобритании она функционирует уже более 20 лет. В Украине полностью перенять идею не вышло — экспертам пришлось ее адаптировать и подстраивать под наше законодательство.

"Мы взяли британскую модель и переделали ее под украинские реалии. После чего начали ее тестировать и усовершенствовать. На данный момент наша система ничуть не хуже аналога, а в чем-то даже превосходит его", — отметил исполнительный директор Экспертного центра по правам человека Юрий Белоусов.

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"Сначала долго определяли подсудность, которая рассмотрела меру пресечения, потом коллегия собиралась, то еще что-то, а потом как-то так получилось, что срок истек, а ходатайство прокуратуры никто не видел, то ли не рассмотрели в срок, или еще что-то, какое-то вразумительное объяснение я так и не видел", – заявил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк.

Напомним, в Чернигове судят начальника охраны супермаркета, якобы зарезавшего покупателя. Подозреваемому продлили срок ареста. Также мы сообщали о пожизненном наказании для киевского убийцы.

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