В Днепре вода из метрополитена затопила проезжую часть

Также под водой оказались дворы на частной территории

В Днепре вода из метро затопила проезжую часть дороги и дворы на частной территории на улице Большая Деевская. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"28 июля в 13:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в результате повреждения коллектора, в который осуществляют сброс воды стационарные насосы Днепровского метрополитена идет затопления проезжей части дороги", – говорится в сообщении.

Вода затопила проезжую часть дороги и дворы на частной территории по улице Большая Диивська.

"Двумя аварийными бригадами КП "Гидросооружения" проводятся работы по восстановлению работы коллектора (прочистка дренажной системы, откачивается грязь с коллектора), и решается вопрос о привлечении техники городских коммунальных служб", – отметили в ГСЧС.

Не так давно в Днепре из-за непогоды часть кровли одной из многоэтажек разрушилась, а вода затопила последний этаж здания и все квартиры на пятом этаже.

Напомним, в Днепре стихия, которая бушевала в городе в среду и четверг, валила деревья и заливала улицы.