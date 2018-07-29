В Днепре вода из метрополитена затопила проезжую часть
Также под водой оказались дворы на частной территории
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
В Днепре вода из метро затопила проезжую часть дороги и дворы на частной территории на улице Большая Деевская. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"28 июля в 13:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в результате повреждения коллектора, в который осуществляют сброс воды стационарные насосы Днепровского метрополитена идет затопления проезжей части дороги", – говорится в сообщении.
Вода затопила проезжую часть дороги и дворы на частной территории по улице Большая Диивська.
"Двумя аварийными бригадами КП "Гидросооружения" проводятся работы по восстановлению работы коллектора (прочистка дренажной системы, откачивается грязь с коллектора), и решается вопрос о привлечении техники городских коммунальных служб", – отметили в ГСЧС.
Не так давно в Днепре из-за непогоды часть кровли одной из многоэтажек разрушилась, а вода затопила последний этаж здания и все квартиры на пятом этаже.
Напомним, в Днепре стихия, которая бушевала в городе в среду и четверг, валила деревья и заливала улицы.
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