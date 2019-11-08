В Днепре возле школы легковушка сбила ребенка на переходе

В Днепре, где недавно легковушка с тремя детьми врезалась в столб, напротив школы № 62 на улице Строителей произошло ДТП – Daewoo Lanos сбил школьника, который переходил дорогу по "зебре".

Как сообщает "Информатор", авария случилась около 8:15. По славам очевидцев, Daewoo ехал в сторону проспекта Богдана Хмельницкого. Поток автомобилей остановился, чтобы пропустить пешеходов, но водитель Lanos решил объехать "тянучку" по "встречке", и наехал на ребенка.

От удара мальчика буквально отбросило в сторону – ему на помощь бросились прохожие. Пока одни вызывали копов и "скорую", другие пытались не дать водителю уехать с места аварии. Свидетели рассказали, что мужчина изначально хотел посадить ребенка в салон и отвезти его якобы в больницу сам, но, когда понял, что сделать это не получится, попытался убежать.

Отметим, что, по неофициальной информации, у мужчины при себе не было водительского удостоверения. Мальчика госпитализировали в больницу с переломом носа, ушибами и ссадинами.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram