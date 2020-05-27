Украинцев не только ждет мокрая погода, но и штормовое предупреждение

В ближайшее время погода в Украине испортится еще больше. 28 мая к нам придет циклон, который принесет сильные дожди. Но при этом будет тепло, местами даже больше 20 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Это уже даже не смешно – к нам движется циклон. Завтра, 28 мая, с юга, из Турции, (со стороны) Черного моря в Украину переместится циклон, который обусловит значительные дожди. Дожди будут сопровождаться грозами и порывистым, до сильного, северо-восточным ветром", – написала она.

По ее словам, в четверг днем ​​восточная часть Украины, Приазовье и Крым еще удержатся от серьезных дождей, там разве что возможны небольшие осадки, а возможно, и вовсе без них.

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"Температура воздуха немного пощадит и повысится: днем ​​ожидается 15-20 градусов, на востоке вплоть до 20-25 градусов. Однако дождь и сильный ветер несколько нивелируют эти атмосферные теплые достижения", – сообщила Диденко.

Киев завтра в полной мере почувствует вкус циклона – в четверг пройдут дожди, ожидается сильный ветер, возможны грозы. Температура воздуха ночью 10-12 градусов, днем – до +18.

В тренде На Украину надвигается циклон: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Синоптик предупредила, что понижение атмосферного давления из-за прихода активного циклона могут на себе прочувствовать люди с сердечно-сосудистыми проблемами.

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Как сообщали новости "Сегодня", на западе страны, в горной местности, за неделю до лета засыпало снегом. Сначала 24 мая были осадки, а теперь снова Карпаты засыпало снегом – на высокогорье уже выпало около 10-15 см снега, а местами -30-40 см.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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