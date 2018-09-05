В Кривом Роге из-за мусора вспыхнул пожар

Сегодня, 22:19

Огонь уничтожил крыши четырех гаражей

Фото: 1kr.ua
Фото: 1kr.ua

Во вторник, 4 сентября, в Кривом Роге произошел пожар, во время которого спасатели тушили четыре гаража. ЧП случилось около полудня на пр-те Металлургов. Как позже выяснилось, горел мусор на площади в 400 "квадратов".

"Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на открытой территории. Однако до прибытия подразделений ГСЧС огонь успел перейти на расположенные поблизости гаражи. Огнем был уничтожен строительный мусор, а также повреждено рубероидное покрытие общей крыши четырех смежных гаражей на площади в 40 квадратных метров", — рассказывают в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Локализовать пожар удалось в 12:09, а полностью ликвидировать в 12:37. Причины случившегося устанавливают правоохранители.

Напомним, под Киевом массово горят пустыри и кучи мусора.

Также мы писали, что в Брусиловском районе Житомирской области на свалке произошел масштабный пожар. Прибывшие на место бойцы ГСЧС установили, что на свалке Брусиловской объединенной территориальной общины горят отходы на площади 600 квадратных метров. 

Кроме того, ранее спасатели почти сутки тушили пожар на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов. 
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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