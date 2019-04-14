В Днепре "заминировали" аэропорт, кинотеатр и несколько ТЦ

В Днепре "минировали" отель "Жовтневый"

После сообщения о ложном минировании четырех объектов в Днепре, поступило пятое сообщение о минировании отеля в центре города, сообщили в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

В Днепре за воскресенье поступило пять сообщений о минировании различных объектов, в 20.49 было сообщено о минировании отеля "Жовтневый" на площади Шевченко, 4А", – сказано в сообщении пресс-службе ведомства в воскресенье вечером.

Как сообщалось, весь персонал и пассажиры, находившиеся в здании аэропорта г.Днепр были эвакуированы после поступления анонимного сообщения о минировании в 16.10 воскресенья.

В 16.19 поступили сообщения о минировании зданий торгового центра "Пассаж" и торгово-развлекательного центра "Караван", оттуда также были эвакуированы люди.

В 18.49 поступило сообщение о минировании магазина "АШАН" в торговом центре "Дафи".

В 20.35 в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области сообщили о ложном минировании всех четырех объектов.

Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге правоохранители искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. ;Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.

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