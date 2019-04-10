Из-за отключения Интернета, одессит угрожал взорвать офис провайдера
За содеянное мужчине грозит до 6 лет тюрьмы
В Одессе задержали 53-летнего мужчину, который угрожал взорвать офис провайдера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Одессит был в состоянии алкогольного опьянения, когда позвонил на "102". Он сообщил, что если с ним никто не свяжется из компании провайдера, который отключил ему Интернет, он взорвет офис.
В течение нескольких часов лже-минера разоблачили. По факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан (ст. 258 УК Украины) открыли уголовное производство. За содеянное мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.
Ранее в Одессе подросток ради шутки решил "заминировать" церковь. Звонок о минировании подросток сделал со звонка своей подружки.
Напомним, ранее в Харьковской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за "минирование" районного отделения полиции. Как выяснилось, житель поселка Хотомля во время застолья с друзьями поспорил с ними и со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании Волчанского райотдела. Подозреваемого задержали, ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет.
Также в Харьковской области неизвестный сообщил о минировании здания районного суда. Взрывчатку эксперты так и не нашли, проводилась эвакуация. А В Виннице женщина из мести "заминировала" банк.
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