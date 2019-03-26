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В Днепропетровской области автомобиль сбил девушку на "зебре": появилось видео

Сегодня, 14:37

Девушка вылетела на капот автомобиля и рухнула на землю

В Днепропетровской области автомобиль сбил девушку на "зебре": появилось видео Днепр Девушка вылетела на капот автомобиля и рухнула на землю

25 марта в Каменском Днепропетровской области легковушка сбила девушку, перебегающую дорогу по пешеходному переходу на проспекте Юбилейном. 

В Сети появилось видео инцидента. Как видно, водитель микроавтобуса, который ехал по правой полосе, увидев девушку, притормозил перед "зеброй", давая возможность ей перейти дорогу. Однако, автомобиль Chevrolet Aveo, который ехал в соседнем ряду, не остановился. В результате, девушка вылетела на капот автомобиля и рухнула на землю.

Как видно в ролике, водитель вышел из автомобиля и перебросился несколькими словами с пострадавшей, которая подбирала с земли свои вещи – по всей видимости, разбившийся мобильный телефон. После этого девушка поспешила покинуть трассу – и все-таки перешла дорогу на противоположную сторону.

По данным местных СМИ, после инцидента девушке стало плохо и она вызвала "скорую". У пострадавшей медики диагностировали ушиб грудной клетки.

Ранее сети появилось видео с места страшного ДТП, которое произошло в ночь на 24 марта в Одессе и унесло жизни двух человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, водитель, пешеходный переход

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