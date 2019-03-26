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ДТП в центре Николаева: столкнулись Hyundai и Ford, опубликованы фото

Сегодня, 11:31

Hyundai и Ford не поделили дороги в центре Николаева

ДТП в центре Николаева: столкнулись Hyundai и Ford, опубликованы фото Другие регионы Hyundai и Ford не поделили дороги в центре Николаева

В центре Николаева вечером 25 марта произошло ДТП на перекрестке проспекта Центрального и улицы 6-й Слободской – там столкнулись автомобили Hyundai ix35 и Ford Focus.

Оба автомобиля ехали по со стороны улицы Колодезной в направлении улицы Чкалова, и при выезде на перекресток с проспектом, из-за несоблюдения интервала между автомобилями произошло боковое столкновение, сообщают Novosti-N.

В результате ДТП никто не пострадал, однако оба автомобиля получили механические повреждения.

Ранее мы писали, что утром 26 марта ДТП с патрульным Prius произошло на улице Мельникова недалеко от телевышки в Киеве. В результате инцидента пострадали двое копов, их госпитализировали.

Также сообщалось, что 20 марта в Днепре маршрутное такси сбило парня на скутере. Он получил открытый перелом ноги. Обстоятельства происшествия выясняются.

Кроме того, в начале марта двое людей погибли в жуткой аварии под Киевом.

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Тег ДТП, Николаев, Hyundai, Ford

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