В Днепропетровской области автомобиль сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе

В городе Павлоград Днепропетровской области легковушка сбила женщину и ребенка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло 12 сентября около 18:44 на улице Днепровской. По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Sens на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину-пешехода с ребенком. В результате ДТП пострадавших с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

"Следователями Павлоградского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения")", – отметили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.