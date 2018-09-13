В Днепропетровской области автомобиль сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе

Сегодня, 16:26

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В городе Павлоград Днепропетровской области легковушка сбила женщину и ребенка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло 12 сентября около 18:44 на улице Днепровской. По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Sens на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину-пешехода с ребенком. В результате ДТП пострадавших с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. 

"Следователями Павлоградского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения")", – отметили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП. 

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.
ДТП, ребенок, женщина, пешеходный переход, легковушки, павлоград, Днепропетровская область

Вы сейчас просматриваете новость "В Днепропетровской области автомобиль сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Направлено в суд дело водителя Hummer, сбившего насмерть девочку

Сегодня, 14:29

Резонансное дело направили в Печерский райсуд Киева

Запад

ДТП во Львовской области: пять человек попали в реанимацию

Сегодня, 12:28

В аварии пострадали водитель легковушки  и четверо его  пассажирок в возрасте 18 - 20 лет

Загрузка...

Днепр

Фото: Первый Криворожский

В Кривом Роге мотоцикл сбил мужчину на пешеходном переходе

Сегодня, 10:43

После наезда на пешехода мотоцикл вылетел на обочину возле остановки

Запорожье

Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожской области

В Запорожской области задержали водителя, который сбежал с места ДТП

Сегодня, 10:31

Водитель сбил женщину и сбежал, не оказав помощи пострадавшей
Загрузка...