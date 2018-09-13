ДТП во Львовской области: пять человек попали в реанимацию

В аварии пострадали водитель легковушки и четверо его пассажирок в возрасте 18 – 20 лет

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек, произошло 12 сентября около 22.40 на автодороге "Львов – Радехов – Луцк", возле села Дернова в Каменка-Бугском районе.

"Как предварительно установлено, водитель автомобиля Volkswagen Passat, 23-летний житель одного из сел района, не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, после чего автомобиль съехал в кювет", – сообщают в полиции.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель легковушки и четыре его пассажирки – односельчанки, трое в возрасте 20 лет и одна 18-летняя. Все они госпитализированы в реанимационное отделение местной больницы.

Открытое уголовное производство (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, не так давно в селе Чишки Пустомытовского района, на кольцевой дороге возле Львова, столкнулись легковушка Ford C-Max и грузовик Mersedes Benz. В результате ДТП погиб водитель Ford. Травмы получили три человека, в том числе один ребенок.

Ранее мы писали, что течение семи месяцев этого года количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 10 процентов.

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