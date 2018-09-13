ДТП во Львовской области: пять человек попали в реанимацию

Сегодня, 12:28

В аварии пострадали водитель легковушки  и четверо его  пассажирок в возрасте 18 – 20 лет


Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек, произошло 12 сентября около 22.40 на автодороге "Львов – Радехов – Луцк", возле села Дернова в Каменка-Бугском районе.

"Как предварительно установлено, водитель автомобиля Volkswagen Passat, 23-летний житель одного из сел района, не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, после чего автомобиль съехал в кювет", – сообщают в полиции.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель легковушки и четыре его пассажирки – односельчанки, трое  в возрасте 20 лет и одна 18-летняя. Все они госпитализированы в реанимационное отделение местной больницы.

Открытое уголовное производство (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, не так давно в селе Чишки Пустомытовского района, на кольцевой дороге возле Львова, столкнулись легковушка Ford C-Max и грузовик Mersedes Benz. В результате ДТП погиб водитель Ford. Травмы получили три человека, в том числе один ребенок.

Ранее мы писали, что  течение семи  месяцев этого года количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 10 процентов.

Также сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. 
ДТП, водитель, Львов, бордюр

Вы сейчас просматриваете новость "ДТП во Львовской области: пять человек попали в реанимацию ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Во Львове в салоне автомобиля нашли тело мужчины

Сегодня, 10:46

На голове погибшего были обнаружены раны

Запад

Фото: соцсети

"Пошел вон отсюда": во Львове женщина за рулем Suzuki сбила велопатрульного

Вчера, 18:12

Пострадавшего офицера полиции увезли на "скорой" в больницу, а женщина будет  отвечать перед законом 

Загрузка...

Запад

В Ивано-Франковске легковушка врезалась в автомобиль патрульных: есть пострадавшие

Вчера, 13:04

Вследствие ДТП полицейские получили телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и ушибов

Другие регионы

Фото из открытых источников

В Черниговской области сын мэра Прилук устроил пьяное ДТП

11 Сентября, 17:29

Автомобиль врезался в столб, оставив без электричества целую улицу
Загрузка...