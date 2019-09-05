В Днепропетровской области девушка жестоко убила односельчанина

В Днепропетровской области полицейские Новомосковска задержали девушку, которую подозревают в убийстве своего односельчанина. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции.

Как выяснилось, по подозрению в совершении преступления задержана 21-летняя девушка, отец которой совершил самоубийство. В доведении до суицида женщина винила 53-летнего односельчанина.

По данным предварительного расследования, подозреваемая пришла домой к жертве в состоянии алкогольного опьянения и нанесла ему 28 ножевых ранений в грудь и спину. От полученных травм мужчина умер на месте.

"По данному факту следственным отделом Новомосковской полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство". Орудие преступления изъято. Женщине грозит лишение свободы на срок до 15 лет", — рассказали в пресс-службе.

Напомним, недавно во Львове отец жестоко убил родного сына.А ранее на Закарпатье закончили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Берегово, который в прошлом году совершил два убийства – местной жительницы ромской национальности и своей матери.

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