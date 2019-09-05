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Назначен новый начальник полиции Днепропетровской области

5 сентября, 00:35

До назначения Владимир Огурченко занимал должность начальника Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

На должность начальника ГУНП в Днепропетровской области назначили подполковника полиции Владимира Огурченко

Об этом сообщает пресс служба полиции Днепропетровщины.

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До назначения Владимир Огурченко занимал должность начальника Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

На этой должности подполковник полиции нес службу с 2014 года. Прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы до руководителя службы внутренней безопасности. В органах внутренних дел – с 1999 года.

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Ранее во Львове представили нового начальника Нацполиции в области – полковника полиции Василия Виконского. Василий Виконский, полковник полиции, в органах внутренних дел Украины с 2003 года, участник боевых действий. Предыдущая должность – начальник ГУ Нацполиции в Хмельницкой области. Родился в 1981 году в Ивано-Франковской области, женат, воспитывает дочь. Образование высшее, кандидат юридических наук.

Прежде сообщалось, что нового начальника полиции представили на Закарпатье. Им стал полковник полиции Андрей Рубель.

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начальник полиция Днепропетровская область

Источник: Сегодня

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