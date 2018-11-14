В Днепропетровской области горели дома, погибли два человека

За сутки в Днепропетровской области произошли два пожара, в результате которых погибли люди. Первый вызов спасатели получили из поселка Булаховка. Там, около 9:30 загорелся одноэтажный жилой дом. В результате возгорания погиб 71-летний мужчина.

"Огнем повреждено домашнее имущество на площади 80 квадратных метров. В 10:21 огонь удалось локализовать, а в 12:23 полностью ликвидировать. Во время ликвидации пожара был обнаружен погибшим владелец дома 1947 года рождения", — рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

А в ночь на среду пылала двухэтажка в поселке Новоселовка. В результате происшествия погиб 57-летний мужчина. Еще одного человека, 77-летнюю женщину, из дома эвакуировали спасатели, после чего передали ее медикам. Причины возникновения возгораний выясняют полицейские.

Напомним, не так давно во время пожара в девятиэтажном жилом доме в Хмельницком спасатели помогли выбраться из опасной зоны пятерым детям и одному взрослому, которые находились недалеко от эпицентра возгорания.

Ранее сообщали, что с начала 2018 года в Украине пожары унесли жизни 1384 человек, а травмы получили 1172 украинцев. Спасатели отметили, что ежегодно с наступлением отопительного периода количество пожаров стает больше. Основными причинами возникновения возгораний и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.