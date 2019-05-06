В Днепропетровской области из-за поломки авто произошло смертельное ДТП

Автомобиль слетел в кювет

Из-за поломки авто водитель не справился с управлением. Фото: facebook.com/dnipropolice.

В Днепропетровской области за сутки произошло два транспортных происшествия, одно из которых — с летальным исходом. Так, на автодороге Знаменка — Луганск — Изварино 56-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Mazda. Водителя и пассажира второго авто с травмами госпитализировали.

На этой же трассе авто слетело в кювет: очевидец позвонил на горячую линию 102 и сообщил, что ВАЗ лежит на боку.

"Полицейские прибыли на место происшествия. Информация подтвердилась. Мужчина за рулем погиб. Стражи порядка вызвали спасателей, чтобы освободить тело погибшего. Также вызвали следователя по ДТП. По словам свидетелей, авария могла произойти из-за поломки. Автомобиль занесло и водитель на скорости не справился с управлением", — сообщили в отделе коммуникации патрульной полиции в Днепропетровской области.

Ранее в Днепре в результате аварии погиб человек – на проспекте Богдана Хмельницкого автомобиль Chevrolet врезался в дерево. По предварительной информации, ДТП мог спровоцировать сам водитель, который не справился с управлением.

Напомним, по данным Патрульной полиции, за первые три месяца 2019 года в Украине произошли 34605 ДТП (в 2018-м - 35211, рост составил +1,8%). Число ДТП с пострадавшими и жертвами составило 4476 (в 2018-м – 4207, или +6,4%).

За первые три месяца 2019 года в ДТП пострадали 5445 человек (за такой же период 2018-го – 5538, т.е. рост составил +1,7%). Жертвами ДТП за этот же период стали 604 человека (в 2018-м – 529, или +14,2%).

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