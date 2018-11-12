В Днепропетровской области мужчина молотком избил знакомых

Сегодня, 13:06

Злоумышленник заподозрил товарищей в ограблении и попытался их убить

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Днепропетровской области мужчина со второй группой инвалидности избил молотком товарищей, которых подозревал в краже. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области.

"Павлоградской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении 59-летнего гражданина за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.15 ч.1 ст.115 УК Украины ("Незаконченное покушение на умышленное убийство")", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел еще в октябре этого года в поселке Нововязовское Юрьевского района. Мужчина пришел с молотком домой к потерпевшим и нанес им удары по голове. После нападения он скрылся с места преступления. Поскольку потерпевшим вовремя оказали медицинскую помощь, трагедии удалось избежать.

На данный момент мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, он находится под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Днепре ссора между невесткой и свекровью закончилась жестоким убийством

Мы также сообщали, что в Днепре к семи годам тюрьмы суд приговорил двух молодых девушек – в состоянии алкогольного опьянения они жестоко убили своего товарища.
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Автор:

Журавель Максим

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