В Днепропетровской области от гриппа умер молодой человек

Мужчина не был вакцинирован и заразился пандемическим гриппом

В Днепропетровской области от осложнений гриппа умер молодой человек – мужчина 26 лет.

Об этом рассказала заведующая вирусологической лаборатории областного лабораторного центра Минздрава Елена Кузьменко, сообщает "Радио Свобода".

По ее словам, у жителя Верхнеднепровска был подтвержден вирус пандемического гриппа А(H1N1). Умерший не был вакцинирован.

Накануне мы сообщали о смерти трех человек от осложнений гриппа. Одной из жертв инфекции стала женщина в Ровенской области – она слишком поздно обратилась к врачам и те не смогли спасти ее жизнь.

Ранее мы сообщали о том, что в Запорожской области от осложнений гриппа умер 51-летний мужчина – у него обнаружили "свиной" пандемический грипп А(H1N1).

Также стало известно о смерти от гриппа молодой женщины в Николаевской области – пациентке был всего 31 год: ее госпитализировали в тяжелом состоянии – болезнь протекала молниеносно. Исследования подтвердили у пациентки грипп А1.

Кроме того, сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине начали обеззараживать общественный транспорт – вагоны метро и салоны троллейбусов обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами.

Все подробности в спецтеме Грипп в Украине

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