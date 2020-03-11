В Днепропетровской области от гриппа умер молодой человек

В Днепропетровской области от осложнений гриппа умер молодой человек – мужчина 26 лет.
Об этом рассказала заведующая вирусологической лаборатории областного лабораторного центра Минздрава Елена Кузьменко, сообщает "Радио Свобода".
По ее словам, у жителя Верхнеднепровска был подтвержден вирус пандемического гриппа А(H1N1). Умерший не был вакцинирован.
Накануне мы сообщали о смерти трех человек от осложнений гриппа. Одной из жертв инфекции стала женщина в Ровенской области – она слишком поздно обратилась к врачам и те не смогли спасти ее жизнь.
Ранее мы сообщали о том, что в Запорожской области от осложнений гриппа умер 51-летний мужчина – у него обнаружили "свиной" пандемический грипп А(H1N1).
Также стало известно о смерти от гриппа молодой женщины в Николаевской области – пациентке был всего 31 год: ее госпитализировали в тяжелом состоянии – болезнь протекала молниеносно. Исследования подтвердили у пациентки грипп А1.
Кроме того, сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине начали обеззараживать общественный транспорт – вагоны метро и салоны троллейбусов обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами.
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