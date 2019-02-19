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В Днепропетровской области пожар в частном доме унес жизнь мужчины

Сегодня, 11:06

Огонь охватил 30 квадратных метров здания

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.
В Днепропетровской области пожар в частном доме унес жизнь мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bc2/f0d/5c6bc2f0d2502.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bc2/f0d/5c6bc2f0d2502.jpg Днепр Огонь охватил 30 квадратных метров здания

В Днепропетровской области в частном жилом доме вспыхнул пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 6:25. Как выяснилось, пламя охватило частный жилой дом на улице Осенней в поселке Гвардейское в Новомосковском районе. Огонь успел повредить крышу и перекрытие дома на площади 30 квадратных метров. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать в 8:13, а в 9:00 его ликвидировали.

"В результате пожара погиб хозяин одного из домов – мужчина, 1958 года рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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Тег пожар, спасатели, мужчина, ГСЧС, погибший, Днепропетровская область

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