В Днепропетровской области пожар в частном доме унес жизнь мужчины

Огонь охватил 30 квадратных метров здания

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области пожар в частном доме унес жизнь мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bc2/f0d/5c6bc2f0d2502.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bc2/f0d/5c6bc2f0d2502.jpg 2019-02-19T11:06:00+02:00 Днепр Огонь охватил 30 квадратных метров здания

В Днепропетровской области в частном жилом доме вспыхнул пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 6:25. Как выяснилось, пламя охватило частный жилой дом на улице Осенней в поселке Гвардейское в Новомосковском районе. Огонь успел повредить крышу и перекрытие дома на площади 30 квадратных метров. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать в 8:13, а в 9:00 его ликвидировали.

"В результате пожара погиб хозяин одного из домов – мужчина, 1958 года рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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