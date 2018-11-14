В Днепре нашли тело мужчины "без лица"

В Днепре обнаружили изуродованное тело мужчины – неизвестные срезали ему кожу лица. Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции города.

Труп был обнаружен местным жителем утром 14 ноября в заброшенном здании по улице Старомостовой.

"В полицию пришло сообщение об обнаружении трупа неизвестного человека, мужского пола, с оголенным торсом и телесными повреждениями. По данному факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". В данный момент полицейские устанавливают личность погибшего", – рассказала "Сегодня" инспектор отдела мониторинга Днепровского отделения полиции Юлия Токарчук.

Также сообщается, что тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин смерти. На вид погибшему 35-40 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре на остановке прохожие обнаружили тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

Также сообщалось, что в частном доме Днепра нашли окровавленный труп мужчины, который пролежал там около двух дней.