В Днепре нашли тело мужчины "без лица"

Сегодня, 20:00

Личность погибшего выясняется, открыто уголовное производство

Иллюстрация. Автор фото: Сергей Ревера, &quot;Сегодня&quot;
Иллюстрация. Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

В Днепре обнаружили изуродованное тело мужчины – неизвестные срезали ему кожу лица. Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции города.

Труп был обнаружен местным жителем утром 14 ноября в заброшенном здании по улице Старомостовой.

"В полицию пришло сообщение об обнаружении трупа неизвестного человека, мужского пола, с оголенным торсом и телесными повреждениями. По данному факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". В данный момент полицейские устанавливают личность погибшего", – рассказала "Сегодня" инспектор отдела мониторинга Днепровского отделения полиции Юлия Токарчук.

Также сообщается, что тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин смерти. На вид погибшему 35-40 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре на остановке прохожие обнаружили тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

Также сообщалось, что в частном доме Днепра нашли окровавленный труп мужчины, который пролежал там около двух дней.
убийство, Днепр, лицо, полиция

Вы сейчас просматриваете новость "В Днепре нашли тело мужчины "без лица"". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: пресс-центр СБУ

В Запорожье СБУ задержала банду вымогателей во главе с полицейским

Сегодня, 16:37

Злоумышленники создали сайт "знакомств", через который заманивали будущих жертв

Происшествия

Фото: Нацполиция Киева

Полиция выяснила личность мужчины, погибшего от взрыва гранаты в авто на Оболони

Сегодня, 15:49

Автомобиль с телом погибшего нашли на Богатырской
Загрузка...

Днепр

Фото: pixabay.com

В Днепре копы забрали ребенка у пьяной матери

Сегодня, 06:45

Малыша госпитализировали в больницу

Донбасс

dn.npu.gov.ua

В Бахмуте ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника

Вчера, 20:42

Полиция проводит операцию по розыску и задержанию злоумышленника
Загрузка...