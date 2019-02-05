В Днепропетровской области разоблачили банду наркодилеров во главе с полицейским
Злоумышленники наладили поставки наркотиков и психотропов из других регионов Украины
В городе Каменское Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку, которая продавала наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, в состав банды входили жители города Каменское, а возглавлял ее работник местного отдела полиции. Злоумышленники наладили поставки наркотиков и психотропов из других регионов Украины и создали разветвленную сеть сбыта опия и марихуаны в регионе.
Кроме того, во время следственных действий правоохранители обнаружили в помещениях фигурантов дела партию наркотиков, "черную бухгалтерию" и другие вещественные доказательства.
"Сейчас четырем злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, двух из них задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в СБУ.
Ранее в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.
Также мы писали о том, что в Украине могут декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления.
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