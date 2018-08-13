В Днепропетровской области рецидивист убил женщину ради ковра и самовара

Возмущенный отказом отолжить денег, гость ударил потерпевшую ногой по голове, нашел нож и нанес ей два удара

12 лет проведет за решеткой 28-летний житель Днепропетровской области за разбой, убийство женщины и поджог ее дома. Об этом в своем Facebook заявил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, ранее неоднократно судимый гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходя мимо домовладения своей знакомой, решил попросить у нее деньги в долг. Женщина ему отказала и попросила покинуть ее дом. Возмущенный отказом гость ударил потерпевшую ногой по голове, от чего она упала на пол, нашел нож и нанес ей два удара – в шею и грудную клетку. Для женщины они стали смертельными.

Завладев вещами хозяйки – тремя старыми коврами, самоваром и мобильным телефоном, злоумышленник поджег дом и скрылся.

Эти преступления были совершены злоумышленником в период испытательного срока.

Приговором Апелляционного суда Днепропетровской области мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Напомним, 8 августа на окраине села Бондарцы Житомирской области нашли тело 20-летней жительницы Житомира, которая пропала 2 августа. В полицию заявление о пропаже девушки поступило 6 августа. По словам ее матери, дочь утром ушла из дома и не вернулась. На момент поступления сообщения об исчезновении девушка уже была убита.

Также мы писали, что мужчину, который поджег женщину в Харьковской области, арестовали.

А в городе Зеленодольск Днепропетровской области изверг изнасиловал и до смерти замучил женщину пилой и электротоком.