В Днепропетровской области стартовал новый набор в патрульную полицию
Будущих копов ждет пять этапов испытания
Новый набор в патрульную полицию стартовал в Днепропетровской области. Будущих копов ждет пять этапов испытания. На первом кандидатам необходимо предоставить перечень документов, на втором — пройти тестирование, которое состоит из 60 вопросов, на знание законодательной базы и умение логически мыслить и общаться.
"После успешного прохождения двух этапов, кандидатов ждет военно-медицинская комиссия. Затем — этап определения уровня физической подготовки. В рамках этого испытания предстоит пробежать на скорость 100 и 1000 метров, а также выполнить комплексные упражнения. Далее следует собеседование с полицейской комиссией", — рассказывает начальник отдела кадрового обеспечения патрульной полиции Днепропетровской области Андрей Исенко.
К кандидатам предъявляют простые требования: возраст от 20 до 40 лет, свободное владение украинским языком, украинское гражданство, наличие полного среднего образования.
Получить консультацию и предоставить онлайн перечень документов потенциальные соискатели могут на сайте департамента патрульной полиции.
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