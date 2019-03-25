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В Днепропетровской области стартовал новый набор в патрульную полицию

Сегодня, 14:41

Будущих копов ждет пять этапов испытания

В Мелитополе задержали подозреваемых в мошенничестве
В Мелитополе задержали подозреваемых в мошенничестве. Фото: Нацполиция
В Днепропетровской области стартовал новый набор в патрульную полицию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg Днепр Будущих копов ждет пять этапов испытания

Новый набор в патрульную полицию стартовал в Днепропетровской области. Будущих копов ждет пять этапов испытания. На первом кандидатам необходимо предоставить перечень документов, на втором — пройти тестирование, которое состоит из 60 вопросов, на знание законодательной базы и умение логически мыслить и общаться.

"После успешного прохождения двух этапов, кандидатов ждет военно-медицинская комиссия. Затем — этап определения уровня физической подготовки. В рамках этого испытания предстоит пробежать на скорость 100 и 1000 метров, а также выполнить комплексные упражнения. Далее следует собеседование с полицейской комиссией", — рассказывает начальник отдела кадрового обеспечения патрульной полиции Днепропетровской области Андрей Исенко.

К кандидатам предъявляют простые требования: возраст от 20 до 40 лет, свободное владение украинским языком, украинское гражданство, наличие полного среднего образования.

Получить консультацию и предоставить онлайн перечень документов потенциальные соискатели могут на сайте департамента патрульной полиции.

Накануне мы писали, что в Днепре заплатят вознаграждение за информацию о вандалах.

Также читайтеэксклюзивное интервью с главой Национальной полиции Украины Сергеем Князевым.

Тем временем, винницкие копы раскрыли жестокое убийство. Бывшие зэки решили, что их знакомый виновен в том, что они попали в тюрьму.

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Тег полиция, полицейские, патрульная полиция, копы, новобранцы

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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