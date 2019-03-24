На Киевской трассе полицейские гонялись за пьяным водителем на грузовике
Погоня происходила за час до трагедии на проспекте Шевченко
Пьяного водителя, гонявшего на грузовике по трассе Одесса-Киев, задержали одесские патрульные.
Об этом сообщил начальник управления патрульной полиции Юрий Рыбак.
"За час до трагедии на проспекте Шевченко с десяток экипажей патруля гоняли пьянющего идиота на грузовике. Не выполняя требования об остановке и уходя от преследования, водитель грузового авто повредил несколько гражданских машин и один служебный автомобиль полиции. Трасса была оперативно перекрыта, и пьянющий дурак залетел на конструкцию моста. Можем себе представить, что могло произойти, если бы бешеная фура залетела в город и не была остановлена", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".
Между тем, стало известно, что в результате ночного ДТП возле Политеха на проспекте Шевченко погибли дети известных одесских предпринимателей.
Также в сети появилось видео с места страшного ДТП, которое произошло в ночь на 24 марта в Одессе и унесло жизни двух человек.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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