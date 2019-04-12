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В Днепропетровской области задержали банду воров

Сегодня, 09:16

Все участники группировки оказались ранее судимыми

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области полицейские задержали четырех мужчин, которые "обчистили" гараж. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Инцидент произошел 11 апреля в одном из сел в Юрьевском районе. Там воры разломали стену гаража на территории частного домовладения и вынесли оттуда три электромоторы и металл. Как выяснилось, к преступлению мужчины готовились заранее и распределили между собой роли. Кроме того, все участники банды раньше мужчины уже привлекались к уголовной ответственности.

"В действиях задержанных усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража к проникновением в жилище или иное помещение", – рассказали в полиции.

Напомним, не так давно в Днепре полицейские "на горячем" задержали квартирных воров. Преступники попались, когда выносили из помещения украденные вещи.

Кроме того, ранее в Днепре трое несовершеннолетних парней ночью 19 марта "обчистили" несколько автомобилей, а вещи из них они разбросали по двору. 

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Тег грабители, гараж, задержание, воры, Днепропетровская область

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